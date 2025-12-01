Zeren Spor Kulübü, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk iç saha maçında sadece sportif bir mücadeleye değil, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında anlamlı bir ilke de imza atıyor.

Avrupa sahnesindeki ilk sezonunu geçiren Ankara Zeren Spor Kulübü, Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında

Çarşamba günü saat 18.00’de TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu’nda Polonya ekibi LKS Commercecon Lodz’u ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta son şampiyon Conegliano deplasmanında sergilediği performansla alkış toplayan Zeren Spor, taraftarı önündeki ilk Şampiyonlar Ligi zaferini arıyor.

Tarihi ilk randevu

Ankara Zeren Spor Kulübü, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk iç saha maçına çıkıyor. İki takım daha önce Avrupa arenasında hiç karşılaşmadı. Polonya temsilcisi Lodz, Şampiyonlar Ligi’nde Türk takımlarına karşı oynadığı maçlarda zorlanıyor. Türk rakiplerine karşı çıktığı 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Polonya ekibi (2022/23 Fenerbahçe Opet), aldığı 5 mağlubiyetin tamamında sahadan set alamadan (0-3) ayrıldı.

Ankara için tarihi an

Bu karşılaşma, Ankara voleybolu için tarihi bir önem taşıyor. Başkent Ankara, 2009 yılından bu yana ilk kez bir Şampiyonlar Ligi mücadelesine ev sahipliği yapacak. Zeren Spor, bu dev organizasyonu yıllar sonra yeniden Ankaralı voleybolseverlerle buluşturmanın gururunu yaşıyor.

Dünya Engelliler Günü’ne Özel "Sesli Betimleme"

Karşılaşmanın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne denk gelmesi vesilesiyle Zeren Spor Kulübü örnek bir uygulamaya imza atıyor. Müsabakayı salondan takip edecek görme engelli taraftarlar için VolleyVoice işbirliği ile özel sesli anlatım (betimleme) hizmeti sunulacak. Bu sayede görme engelli sporseverler, maçın her anını ve atmosferini eksiksiz yaşayabilecekler.