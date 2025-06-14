Beşiktaş Kulübü’nün borcu Şubat 2025 itibarıyla 16 milyar 463 milyon 665 bin 972 TL olarak açıklandı.

Beşiktaş Kulübü 2025 Yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu’nda düzenleniyor. Toplantıda siyah-beyazlı kulübün borcu da açıklandı. Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Kerem Akbaş, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi.

Akbaş, siyah-beyazlı kulübün borcunun Şubat 2025 itibarıyla 16 milyar 463 milyon 665 bin 972 TL olduğunu belirtti.

Bir önceki divan kurulunda borç, 31 Aralık 2024 tarihli olarak 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 TL şeklinde duyurulmuştu.