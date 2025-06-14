Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ile İlham Aliyev, 250 bininci konutun teslim törenine katılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın koordinasyonunda kentte bugüne kadar 24 bin 420 konut, 30 iş yeri ve 10 bin 180 köy evi olmak üzere toplam 34 bin 630 konut teslim edildi. Yıl sonuna kadar toplam teslimat sayısının 74 bin 187’ye ulaşması hedefleniyor.

Azerbaycan Mahallesi’nde 1.183 konut ve 1.595 iş yerinden oluşan toplam 2 bin 778 bağımsız bölümün yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Şu ana kadar 1.109 konut ve 766 iş yeri tamamlandı, 643 konut ve 442 iş yerinin kura çekimleri yapıldı. Mahallede 23 derslikli Haydar Aliyev İlkokulu’nun inşası da tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11 ilde 3 bin 481 şantiyede yaklaşık 182 bin işçi, mühendis ve mimarın 7/24 çalıştığını belirterek, yıl sonuna kadar 453 bin hak sahibine konut ve iş yeri teslim edilmesinin planlandığını açıkladı.

Emlak Konut GYO, Azerbaycan Bulvarı ve Trabzon Caddesi üzerinde 1.091 konut ile 330 iş yerinden oluşan 1.421 bağımsız bölümü inşa ediyor. İnşaatların yarısından fazlası tamamlandı. Tarihi Kapalı Çarşı da TOKİ tarafından yeniden inşa ediliyor; 140 dükkânın onarım çalışmaları sürüyor.

Ebrar Sitesi, zemin iyileştirmeleri sonrası sağlamlaştırılarak yeniden yapıldı. Her blok altında ortalama 100-150 arası zemin iyileştirme kazığı kullanıldı ve toplam 3.870 kazık imalatı yapıldı. Betonarme çalışmalarında tünel kalıp sistemi tercih edildi. 24 saat vardiyalı çalışma ile 1 yıl içinde tamamlanan projede 97 iş yeri ve 678 konut inşa edildi.

Yeniden inşa edilen konutlar ve iş yerleri, depremde evlerini ve yakınlarını kaybedenlere yeni umut kapıları açıyor. Sağlam ve modern yaşam alanları ile vatandaşlar yeni hayata başlıyor.