Beşiktaş, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Süper Lig’de ilk yenilgisini aldı.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında karşı karşıya geldiği Fenerbahçe’ye 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla Teknik Direktör Rıza Çalımbay idaresinde ligdeki ilk yenilgisini aldı.

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Beşiktaş, Çalımbay ile evinde Başakşehir’i 1-0, dış sahada Samsunspor’u 2-1 mağlup ederken, deplasmanda ise MKE Ankaragücü’yle 1-1 berabere kaldı.

Rıza Çalımbay yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. maçında geçtiğimiz hafta da Belçika temsilcisi Club Brugge’a sahasında 5-0 kaybetmişti.