Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun heyecanı sürüyor.

Ligin 18. hafta mücadelesinde İlhan Palut’un çalıştırdığı Rizespor ile Serdar Topraktepe yönetimindeki Beşiktaş, hakem Ozan Ergün’ün düdük çaldığı maçta Rize Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Birçok pozisyona sahne olan müsabakada kazanan çıkmadı. Maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip arka arkaya ataklarla Beşiktaş kalesinde tehlikeler yaratsa da Mert Günok, Rizespor'a gol fırsatı vermedi.

Tecrübeli file bekçisi karşılaşmanın ilk anlarında yaptığı kurtarışlarla takımını maçta tuttu.

Oyun üstünlüğünü üst üste hücumlarla sürdüren Rizespor mücadelenin 20. dakikasında Mocsi ile fileleri bulsa da bu gol ofsayt nedeniyle geçerli olmadı.

Oyun üstünlüğünü üst üste hücumlarla sürdüren Rizespor mücadelenin 20. dakikasında Mocsi ile fileleri bulsa da bu gol ofsayt nedeniyle geçerli olmadı.

38. dakikada Gedson Fernandes topu kendi ağlarına gönderirken ev sahibi ekip, Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.

Siyah-beyazlılar eşitliği 45+3. dakikada yakaladı. Rizespor'un orta alandaki hatasında topu kazanan Muçi skora denge getirdi. Soyunma odasına da 1-1'lik beraberlikle gidildi.

Rizespor karşılaşmanın ikinci yarısında vites arttırsa da Mert Günok kalesinde devleşmeye devam etti. Öte yandan Beşiktaş da yakaladığı hücum fırsatlarını gole çevirmeyi başaramadı.

Maçın ikinci devresinde gol sesi çıkmazken Beşiktaş konuk olduğu mücadelede Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.