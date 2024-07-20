Sağlık Bakanlığı, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte gıda güvenliği konusunda önemli uyarılarda bulundu. Bakanlık, yüksek sıcaklıkların gıdaların bozulma riskini artırdığını ve bu nedenle vatandaşların gıda saklama ve tüketiminde dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Besin Zehirlenmelerine Dikkat

Yaz aylarında sıkça görülen besin zehirlenmelerine karşı alınacak önlemler hakkında bilgi veren Sağlık Bakanlığı, özellikle et, süt, yumurta ve deniz ürünlerinin uygun sıcaklıklarda saklanmasının önemine vurgu yaptı. Bu tür gıdaların buzdolabında muhafaza edilmesi gerektiğini belirten yetkililer, pişmiş yemeklerin ise en fazla iki saat içinde tüketilmesi veya buzdolabına konulması gerektiğini ifade etti.

Dışarıda Yemek Yerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sağlık Bakanlığı, dışarıda yemek yerken de hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı. Lokanta ve restoranlarda yemek yemenin yaygınlaştığı bu dönemde, vatandaşların temizliğinden emin olmadıkları yerlerde yemek yememeleri tavsiye edildi. Ayrıca, açıkta satılan yiyeceklerin tüketilmemesi gerektiği belirtildi.

Gıda Güvenliği İçin Genel Öneriler

Yiyeceklerin saklama koşullarına dikkat edin*: Çiğ ve pişmiş gıdaları ayrı yerlerde saklayın.

El hijyenine özen gösterin*: Yemek hazırlamadan önce ve sonra ellerinizi iyice yıkayın.

Gıdaların son kullanma tarihine bakın*: Tarihi geçmiş ürünleri tüketmeyin.

Yiyecekleri uygun sıcaklıklarda pişirin*: Özellikle et ve tavuk ürünlerinin iç sıcaklığının yeterince yüksek olduğundan emin olun.

Sağlık Bakanlığı, bu basit ancak etkili önlemlerle yaz aylarında gıda kaynaklı hastalıkların önüne geçilebileceğini belirtti ve vatandaşların sağlıklı bir yaz dönemi geçirmelerini diledi.