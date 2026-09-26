Elazığ Belediyesi Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sağlıklı Yaşam Merkezi tarafından Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen "Gereksiz ve Bilinçsiz İlaç Kullanımı" konulu seminer, ilçe sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte, dijitalleşen dünyada yapay zeka teknolojilerinin sağlık sahasında bilinçsizce devreye sokulmasının doğurabileceği tehlikeler masaya yatırıldı.

Seminerin açılış hitabını yapan Elazığ Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezi Sorumlusu Eda Çetiner, halk sağlığını önceleyen toplumsal bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının kesintisiz süreceğini kaydetti.

Toplantıda söz alan Elazığ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli polis memuru Eyüp Esergün ise reçetesiz ilaç kullanımının ve bağımlılık yapıcı maddelerin hukuki neticeleri ile toplumsal zararlarına dair ayrıntılı bir sunum yaptı.

"Yapay zeka bir hekim ya da eczacı değildir, organ hasarı yapabilir"

Seminerde yapay zeka ve denetimsiz ilaç kullanımına odaklanan sunumuyla dikkat çeken Dr. Eczacı Oğuzhan Tatar, bireylerin rahatsızlık anında profesyonel sağlık desteği almak yerine doğrudan yapay zeka araçlarına yöneldiğine vurgu yaptı.

Algoritma temelli uygulamaların tıp uzmanlarının yerine konulmasının büyük bir hata olduğunu dile getiren Tatar, şu uyarılarda bulundu:

"Günümüzde hafif bir baş ağrısı yahut mide bulantısı yaşayan vatandaşlarımız dahi hekime başvurmak yerine yapay zekaya sorular sorarak hastalığına teşhis koydurmaya ve kullanacağı ilacı belirlemeye çalışıyor. Unutulmamalıdır ki yapay zeka nihayetinde bir yazılım ve algoritma mekanizmasıdır; hekim olmadığı gibi eczacı da değildir. Bir kişinin geçmiş klinik öyküsünü, alerjik hassasiyetlerini veya metabolizmasının vereceği özel tepkileri analiz edebilme kabiliyeti yoktur. Yapay zekanın yönlendirmesiyle rastgele ve bilinçsizce tüketilen ilaçlar, ağır sağlık sorunlarına ve geri dönülemez organ hasarlarına kapı aralayabilir."

Yoğun ilgi gören seminer, katılımcılardan gelen soruların uzmanlar tarafından cevaplandırılmasıyla tamamlandı.