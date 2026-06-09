Beykoz Belediyesi bünyesinde kurulan STK Koordinasyon Merkezi, ilçede faaliyet gösteren derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerine sağladığı kapsamlı destekle dikkat çekiyor. Özellikle yaz aylarında Beykoz Spor Ormanı'nda düzenlenen organizasyonlarda sahneden güvenliğe, temizlikten teknik altyapıya birçok hizmet belediye tarafından karşılanırken, derneklerin üzerindeki önemli bir mali yük de ortadan kaldırılıyor.

Beykoz Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını desteklemek adına örnek bir belediyecilik modeline imza atıyor. Hafta sonları Beykoz Spor Ormanı'nda gerçekleştirilen geleneksel hemşeri buluşmaları, piknikler ve kültürel etkinlikler, belediyenin sağladığı hizmetler sayesinde dernekler için yüksek bütçeli bir yük olmaktan çıkıyor.

Organizasyonun her aşamasında destek

Sivil toplum kuruluşlarının normal şartlarda dışarıdan hizmet alımıyla çok yüksek bütçeler ayırmak zorunda kaldığı organizasyon kalemleri, Beykoz Belediyesi tarafından tamamen ücretsiz karşılanıyor. STK Koordinasyon Merkezi aracılığıyla gerçekleştirilen çalışmalarda yalnızca alan tahsisi yapılmıyor. Etkinliklerde, sahne kurulumu, profesyonel ses sistemi altyapısı, alan düzenlemesi, yönlendirme tabelaları ve teknik koordinasyon hizmetleri belediye ekiplerince yürütülüyor.

Temizlik, güvenlik ve sağlık hizmetleri kesintisiz sağlanıyor

Yoğun katılımlı etkinliklerde vatandaşların konforu ve güvenliği için Beykoz Belediyesi'nin ilgili

müdürlükleri koordineli şekilde görev yapıyor. Etkinlik alanlarında gün boyu temizlik çalışmaları yürütülürken, tuvaletlerin düzenli bakımı gerçekleştiriliyor. Su tankerleri ve temizlik araçları belirli aralıklarla sahada hizmet veriyor. Beykoz Zabıtası etkinlik süresince düzen ve güvenliğin sağlanmasına katkı sunarken, muhtemel sağlık durumlarına karşı ambulans ve sağlık ekipleri de etkinlik alanında hazır bekletiliyor.

Vatandaşların konforu için ek hizmetler sunuldu

Ailelerin etkinlik alanında rahatça vakit geçirebilmesi için mevcut sosyal donatılara ek olarak doğalgazlı modern mangal üniteleri, güneşten korunmayı sağlayan gölgelik alanlar ve çeşitli ikram hizmetleri de sunuluyor. Özellikle mangal ünitelerinde oluşabilecek yoğunluğu engellemek amacıyla belediye tarafından ilave personel görevlendiriliyor.

Başkan Vekili Gürzel: 'Derneklerimizin omuzlarındaki yükü kaldırıyoruz'

İlçedeki sivil toplum kültürünü desteklemenin yerel yönetimin en önemli görevlerinden biri olduğunu belirten Beykoz Belediyesi Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, yürütülen çalışmalarla ilgili: 'STK'larımızın ve derneklerimizin faaliyetlerini daha etkin desteklemek amacıyla kurduğumuz STK Koordinasyon Merkezimiz, sahada çok güçlü bir iş birliği kültürü inşa etti. Derneklerimizin, hemşerilerimizi ağırladığı bu büyük buluşmalarda sahneden sağlığa, temizlikten güvenliğe kadar her aşamada tüm gücümüzle yanlarında oluyoruz. Sunduğumuz bu desteklerle derneklerimizin omuzlarındaki çok büyük bir ekonomik yükü de kaldırmış oluyoruz. Beykoz'un mozaiğini oluşturan tüm renkleri desteklemeye, sivil toplumun yanında olmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.