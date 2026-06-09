Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesinin Akçalar Mahallesi'nde artan nüfusa bağlı olarak içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla önemli bir yatırımı hayata geçiriyor.

BUSKİ ekipleri tarafından inşa edilen 1000 metreküplük su deposunda çalışmalar yoğun bir şekilde sürerken, betonarme imalatları tamamlandı.

Su deposunun hizmete alınmasıyla birlikte bölgedeki içme suyu altyapısının kapasitesi ve hizmet kalitesi artırılacak. Binaların üst katlarında yaşanan su basıncı sorunlarını da ortadan kaldıracak yatırımla bölgeye kesintisiz, kaliteli ve güvenli içme suyu temini sağlanmış olacak.