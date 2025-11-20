Beykoz’da 3 katlı iki binanın duvarlarında ve zemininde oluşan çatlaklar nedeniyle yapılar tedbir amacıyla mühürlenerek boşaltıldı.

Olay, Çubuklu Mahallesi Torun Sokak’ta meydana geldi. Binalarda oturanların duvarlarda ve zeminde çatlaklar fark ederek ihbarda bulunması üzerine adrese polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler sokak çevresinde güvenlik önlemi aldı. Vatandaşlar, yanlarına alabildikleri eşyalarla evlerinden çıkarıldı. Yapılan incelemenin ardından iki binanın da mühürlenmesine karar verildi. Binalarda yaşayan 3 ailenin, yakınlarının yanına yerleşeceği öğrenildi. Öte yandan yapıların ruhsatsız olduğu belirtildi.

Beykoz Belediyesi ekiplerinin yapılarla ilgili detaylı teknik inceleme gerçekleştireceği kaydedildi.