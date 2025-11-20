​İnegölspor’un şehir dinamikleriyle güçlü bağlar kurma hedefi doğrultusunda Başkan Kani Ademoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Federasyon Başkanı Halil Toy ve yöneticileri ile bir araya geldi.

​Başkan Kani Ademoğlu, ziyarette yaptığı açıklamada, "Şehrimizin kültürel köklerini temsil eden federasyonumuzun yeni lokali hayırlı olsun. Başkanımız Halil Toy ve yönetimine teşekkür ederiz. İnegölspor, bu şehirdeki her kesimin ortak sevdasıdır. Başarıya giden yolda, sivil toplum kuruluşlarımızın desteği bizim en büyük gücümüzdür." dedi.

​Federasyon Başkanı Halil Toy ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İnegölspor yönetimine bu anlamlı ziyaret için teşekkür ederiz. Bizler, İnegölspor'un her zaman yanındayız ve kulübümüzün başarısı için gönülden destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

​Ziyaret, karşılıklı başarı dilekleri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.