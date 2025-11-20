Vincenzo Montella’nın liderliğindeki ay-yıldızlı ekip, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, play-off finalinde ise Slovakya ile Kosova arasındaki eşleşmenin kazananıyla mücadele edecek.

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabında Türkiye ile eşleşmelerinin ardından ilk yorumunu yaptı.

İsviçre'nin Zürih kentindeki kura çekiminin ardından Rumen basınından Digi Sport'a konuşan tecrübeli teknik adam, 2017-2019 yılları arasında çalıştırdığı Türkiye A Milli Takımı hakkında şunları söyledi:

"Avrupa'nın En İyilerinden Biri"

"Onları tanıyorum, altı oyuncuları benim komutam altında A takımda oynamaya başladı. Çok iyi bir takım, Avrupa'nın en iyilerinden biri. Orada çalışmadan önce Türkiye'ye karşı birçok kez oynadım. 1986'da Meksika elemelerinde... Evet, ne diyebilirim ki, onları çok iyi tanıyorum. Tüm takımlar aynı seviyede. İtalya, Türkiye, Danimarka, Ukrayna... Hepsi aynı seviyede, bunu biliyordum. Yani sorun değil."

"Onları Çok İyi Tanıyorum"

Kura normaldi. 1. Grup'taki tüm takımlar aynı seviyedeydi. Birini veya diğerini seçemezsiniz... Bence tüm takımlar için şanslar var. Bu bölgedeki 8 takımın hepsi için. Türkleri çok iyi tanıdığımı söyleyebilirim, İspanya'ya karşı son performanslarını izledim ve komutam altında ilk kez forma giyen 6 oyuncu olduğunu fark ettim. Onları çok iyi tanıyorum. 4-5 yıl önce çok gençlerdi, şimdi ise çok deneyimli oyuncular oldular.

"Türkiye İyi Döneminde"

Ayrıca Lucescu, Türkiye'de oynanacak maç için atmosfere de özel olarak deyindi.

"Kışkırtıcı bir atmosfer olacak. Türkiye çok iyi bir dönemden geçiyor. Ancak biz, bu 4-5 ayda, oyuncuların kulüp takımlarındaki gerçek varlıklarıyla değer çıtasını yükseltmeliyiz. " ifadelerini kullanan Lucescu, şunları söyledi:Şanslar mı? Bilmiyorum, şansları tartışamayız, maçlar oynanıyor ve sahada her şey olabilir. Futbol tahmin edilemez, kolay olmayacak. Orada kışkırtıcı bir atmosfer olacak ve her açıdan hazırlanmamız gerekecek. Zenica'dan (Bosna Hersek) edindiğimiz deneyime sahibiz ve baskının aynı olacağını, sadece misafirperverliğin farklı olacağını biliyoruz. Play-off finaline kalırsak deplasmanda oynayacak olmamız şanssızlık değil. Maç maç... Kosova veya Slovakya fark etmez, önemli olan Türkiye'yi geçmek.