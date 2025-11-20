“ALTYAPI ÇALIŞMALARI MEYVESİNİ VERMEYE BAŞLADI”

CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin: “Bugün Huzur Mahallesi’ndeyiz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey göreve gelir gelmez Huzur Mahallesi, Yeniceköy ve Akhisar’da isale hatlarının yenilenmesi talimatını vermişti. Bir buçuk yıldır süren çalışmalar artık sonuç vermeye başladı. Yağmur suyu, kanalizasyon ve içme suyu hatları yenilendi. Altyapı tamamlandığında asfalt çalışmaları da biterek vatandaşlarımıza konforlu bir yaşam alanı sunulacak. Önümüzdeki 40-50 yıl boyunca gençlerimizin de rahat edeceği bir altyapı Huzur Mahallesi’nde bitmek üzere. Bu süreçte emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’e, Ulaşım Daire Başkanımıza ve BUSKİ çalışanlarına teşekkür ediyorum.”

“SÖZÜMÜZÜ TUTUYOR OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

Huzur Mahallesi Muhtarı Veysi Sabrioğlu ise yapılan çalışmaların mahalle için büyük önem taşıdığını belirterek: “Yerel seçimlerin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey ile görüştüğümüzde mahallemizin sorunlarını aktardık. 75 kilometrelik içme suyu hattı, 5 bin metre kanalizasyon hattı çekildi. Şu anda altyapının yüzde 80-85’i tamamlandı. Asfalt çalışmalarımız başladı ve mahallemizde yama yapılmayacak. İlk günden bu sözü vermiştik, şimdi tutuyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca Cumhuriyet Caddesi’nde 28 bin metrekarelik park çalışmamız var. Bu süreçte destek veren tüm daire başkanlıklarına ve ekiplerine teşekkür ediyorum.”