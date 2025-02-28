Beylikdüzü Belediyesi, Ramazan ayı öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. 11 ayın sultanı Ramazan için tüm hazırlıklarını tamamlayan Beylikdüzü Belediyesi, birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu ilçede hakim kılacak. Ramazan öncesi belediye ekiplerince ibadethaneler kapsamlı bir şekilde temizlenirken ilçe genelindeki gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerine yönelik denetimler sıklaştırıldı. Bu kapsamda, başta fırınlardaki ürünlerin gramajları kontrol edilirken işletmelerin hijyen kurallarına uyup uymadığı ve ruhsatları da kontrol edildi. Ayrıca sıcak yemek ve kumanya yardımları da yine Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine kesintisiz bir şekilde ulaştırılacak.

Ramazan boyunca cami ziyaretleri

Öte yandan Ramazan ayının ruhunu yansıtacak etkinliklerde ilçe halkını bir araya getirecek olan Belediye, Ramazan boyunca cami gezileri düzenleyecek. Bu kapsamda salı, çarşamba ve perşembe günleri; Eyüp Sultan Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camii gezilecek. Gezi hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, belediyenin resmi web sitesi olan www.beylikduzu.istanbul adresini ziyaret edebilir.

"Ramazan’ın sofralarınıza bolluk ve bereket getirmesini diliyorum"

Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, sadece ekmeğimizi, soframızı değil, aynı zamanda dertlerimizi de paylaşma ayıdır. Beylikdüzü’nde ihtiyacı olan tüm komşularımızın yanında olabilmek için tüm imkanlarımızı sonuna kadar seferber ediyoruz. Bizleri daha mutlu ve aydınlık bir geleceğe taşıyacak olan bu dayanışma ve paylaşma duygusudur. Ülkece içinde bulunduğumuz ekonomik darboğazın yıkıcı etkilerini Beylikdüzü’nde en aza indirmek için ekip arkadaşlarımla gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Ramazan’ın evlerinize birlik ve beraberlik, sofralarınıza ise bolluk ve bereket getirmesini diliyorum. Ramazan ayımız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.