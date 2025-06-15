Beylikdüzü’nde sahile gelen vatandaşlar karavanların sahili işgali nedeniyle yer bulamadıklarını söylerken, karavancılar ise kendilerine yer gösterilmediğini ifade etti. Sahil şeridine park eden karavanların yoğunluğu havadan dron ile görüntülendi.

Beylikdüzü sahil şeridine park eden yüzlerce karavan nedeniyle hafta sonu tatilini sahilde aileleriyle değerlendirmek isteyen vatandaşlar yer bulamadıklarını söyledi. Her hafta sonu aynı durumu yaşadığını iddia eden vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlardan bazıları ise sahil şeridinde ailesiyle vakit geçirecek yer bulamadığı için geri döndüklerini ifade etti. Öte yandan, karavancı vatandaşlar ise kendilerine belirli bir yer tahsis edilmediğini ifade etti. Özel kamp alanlarındaki karavan konaklama ücretlerinin sezonda aylık 50 bin lira tutarına kadar çıktığını söyleyen karavancılar, belediyelerin makul bir ücretle bu imkanı sağlamaları halinde tahsis edilen alanları kullanacaklarını belirtti. Ayrıca, günübirlik piknik ve mangal yapmaya gelenlerin çöplerini toplamadan giderek çevreyi kirlettiklerini ve gece geç saatlerde arabalarıyla gelenlerin yüksek seste müzik çalarak rahatsızlık verdiklerini iddia etti. Beylikdüzü sahilinde yaşanan karavan kaosu ise havadan dron ile görüntülendi.

"Nefes almak istiyoruz ama yer bulamadık"

Hafta sonunu sahilde değerlendirmek için geldiğini ancak yer bulamadığı için geri dönmek zorunda kaldığını aktaran Mert Şener isimli vatandaş, "Tamam insanların özel yaşam alanı olabilir ama burası da genel olarak Beylikdüzü halkının yaşam alanı. Netice itibarıyla nefes almak istiyoruz. Bir yer bulamıyoruz aile olarak ve geri dönmek zorunda kaldık. Büyük bir istila var yani. Her şekilde her metrekare kapanmış. Yer yok. Park yeri de yok hiçbir şekilde görüntüde yok. Bir tık geride duralım diyoruz ama onda da yer yok" dedi.

"Buraya günübirlik gelen insanlar pisliklerini bırakıp gidiyorlar"

8 aydır Beylikdüzü’nde karavanda yaşayan Öner Kayalaroğlu isimli vatandaş ise, şikayetlerle ilgili olarak, "8 aydır karavanda yaşıyorum. Burada yaklaşık bir yaz bir de kış olarak burada yaşıyorum. Biz aslında sahilleri işgal etmiyoruz. Biz burada yaşam alanı oluşturuyoruz. Burada bizim olmamız, buradaki insanların tamamen koruyucu olması demek. Buraya günlük gelen insanların özellikle alkol gibi tüketimlerini yaptıkları alanlarda çok fazla pisliklerini bırakıp gitmeleri. Biz burada en azından onların bıraktıkları pislikleri de topluyoruz. Bir de kendi alanlarımızı özgürleştirebiliyoruz. Bu bir bakış açısı tabi ki. Bu konuda insanların önyargılı olmamasını istiyoruz" dedi.

"Kimsenin karavan kiraladığını görmedim. Burada bir aile hayatı var"

Sahil şeridindeki karavanların kiralandığı iddiaları ile ilgili olarak konuşan Kayalaroğlu, "Burada kimsenin karavanını kiraladığını görmedim. Burada bir aile hayatı var. Apartmanlarda göremediğimiz komşuluk ilişkilerini burada yaşıyoruz. O yüzden de bu konuda, özellikle insanlar bu konuda insanları bir şeylerle itham ederken düşünerek yaklaşırlarsa ve gelip bizle sohbet ederlerse bazı önyargıları kırabilirler. Bizimle ilgili çok itham var. Bazı insanlar akşamları gelip buralarda bir şeyler yapmak istiyorlar. Biz buradayız diye düzen olarak baktığınızda belediye bize bir yer verdiğinde bu düzeni sağlayabilecek sadece karavanlara ait bir alan yapılabilir. Hem de bizlerin alanlarını oluşturabilir. Biz para vermeye de razıyız. Ama özel alanlarda karavanlar için yapılan fahiş fiyatlar 50 bin liraları buluyor" diye konuştu.

"Apartmanlarda yaşamadığımız komşuluğu burada yaşıyoruz"

Kendilerine herhangi bir yer tahsis edilmediğini ifade eden bir başka karavancı ise, "Birincisi karavan kiralama olayına gelirsek burada öyle bir şey olmuyor. Biz bugüne kadar böyle bir şey duymadık. Buraya gelen insanların geneli aile olarak buradalar. Genelde hafta sonları burada ailece piknik yapıyorlar. Kiralama olayına hiç şahit olmadık. Dışarıdan ses konusunda da buraya gelenler, karavan sahibi olmayanlar bir iki saatliğine kendi araçlarıyla geliyor burada onlar yüksek sesle müzik açıyorlar ve bizi de rahatsız ediyorlar. Ama biz bir şey söyleyemiyoruz. Çöplerini döküp gidiyorlar. Buradaki karavanların sahipleri kendi çöplerini topluyorlar. Biz onların çöplerini de topluyoruz. Koku yapmasın, sinek gelmesin diye onların da çöplerini topluyoruz. Kendi çöplerini bırakıp gidiyorlar. Hepimiz apartmanlarda yaşıyoruz ama orada görmediğimiz komşuluğu burada görüyoruz. Bize bir yer tahsis edilmedi. Herkes burada olduğu için biz de karavanlarımızı buraya çektik. Yüksek sesle müzik dinleyip içki içiyorlar. Gençler, bekar insanlar geliyor buraya ve aile ortamı biraz karışıyor gibi" dedi.

"Çöpleri olduğu gibi bırakıyorlar. Bir de karavancıları kötülüyorlar"

Torunuyla beraber karavanda yaşadığını ifade eden Melek Sarı ise, "Biz burada aile gibiyiz. Komşularım çok iyiler. İleride de komşularım var. Bak torunum var burada. Torunumla burada evde gibi oturuyorum. Ama buraya gelen günübirlikçiler burayı aşırı pisletiyor. Çok kirletiyorlar ve çöpleri olduğu gibi bırakıyorlar. Köpeğim de var bak bu sabahın köründe yıkadım köpeğimi. O kadar pisler. Sonra bir de gelip karavancıları kötülüyorlar. Aslında karavancılar günübirlikçilerden çok daha temiz" diye konuştu.

"Belediyelerin mağduriyetleri gidermesi gerekiyor"

Sorunların karşılıklı saygı ile çözülebileceğini aktaran Yalçın Ali Zorlu da, "Şimdi nüfus kalabalık olunca illa ki böyle sıkıntılar olur. Bu konuya belediyenin bir el atıp mağduriyetleri gidermesi gerekiyor. Karavancılar en azından çevreyi kirletmiyorlar. Karşılıklı saygı ile bu durumun çözüleceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Ailece geliyoruz yer bulamıyoruz"

Sahilde ailece oturmak için yer bulamadıklarını ifade eden Özgür Bilican ise konuyla ilgili olarak, "Karavanlar, geçici olarak kalacak olsa sıkıntı yok ama biz burada sürekli yer bulamıyoruz. Denizi göremiyoruz. Kısa süre kalacak olsalar sorun yok ama ailece geliyoruz yer bulamıyoruz. Arkada otursak desek denizi göremiyoruz" dedi.