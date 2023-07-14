İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi, okulların tatil olmasıyla birlikte ilçe genelinde başlattığı bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, ilçede okuyan öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi adına okullarda bakım ve onarım çalışmaları başlattı.

Okul yönetimlerinden gelen talepler doğrultusunda, Fen İşleri Müdürlüğü; boyadan mermer ve seramik kaplamaya, büst ve korkuluk yapımından kapı ve wc tadilatına, tesisat onarımından konferans salonu yenilemesine kadarpek çok çalışma titizlikle yürütülüyor.

Bunun yanı sıra Park ve Bahçeler Müdürlüğü ise peyzaj düzenlemeleri ile birlikte bank, çöp kovası, basketbol potası ve çocuk oyun grubu gibi ihtiyaçların da giderilmesine destek oluyor. Aynı zamanda okullarda ağaç dikimi, çim biçimi, yabani ot temizliği ve budama işlemleri de devam ediyor.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirterek, okullarda eğim gören evlatlar bizim için çok kıymetli gençlere yapacaklarıher şeyin bu ülkenin geleceğine dair yapılacak işlere olduğunun da bilincinde olduklarını söyledi. Başkan Çalık, "Öğrencilerimizin yeni eğitim-öğretim döneminde sağlıklı ve eşit koşullarda eğitim alabilmeleri için okullarımızın eksiklerini hızla gideriyoruz. Okullarımızı güzelleştirmeye devam edeceğiz” dedi.