Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılının ilk 6 ayında toplam 834 acil olaya müdahale etti.ERDOĞAN DEMİR / EDİRNE İGFA) - Yangınlar, kurtarma operasyonları ve çeşitli acil durumlara hızlı ve etkili bir şekilde yanıt veren itfaiye ekipleri, şehir genelinde can ve mal güvenliğini sağlamak için yoğun çaba sarf ederek, önemli bir görev üstlendi.

İtfaiye ekipleri, 2024 yılının ilk 6 ayında 34 ev ve işyeri yangını, küçük çaplı 76 yangın, 21 trafik kazası kurtarma, 90 su tahliyesi ve diğer itfaiye olayları olmak üzere toplam 834 acil olaya müdahale etti. Bu olaylara zamanında ve profesyonel bir şekilde müdahale eden ekipler, can ve mal kaybını en aza indirmeyi başardı.

YANGINLARA MÜDAHALE

2024 yılının ilk yarısında itfaiye ekipleri, şehirdeki 34 ev ve işyeri yangınına hızlı bir şekilde müdahale ederek yangınların büyümesini ve daha fazla zarara yol açmasını engelledi. Ayrıca, 76 farklı yangın olayına da etkin bir şekilde yanıt vererek, yangınların kontrol altına alınmasını sağladı.

CAN VE MAL KAYBINI EN AZA İNDİRMEK İÇİN BÜYÜK ÇABA SARF ETTİ

Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, geniş bir yetkinlik ve deneyime sahip olduklarını bir kez daha gösterdi. Acil durumlara karşı her an hazır bekleyen ekipler, yangın söndürme, kurtarma operasyonları ve diğer afet müdahalelerinde profesyonel bir şekilde hareket ederek, can ve mal kaybını en aza indirmek için büyük çaba sarf etti.

İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, yıl boyunca aynı hassasiyet ve titizlikle çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, şehrin güvenliği ve vatandaşların huzuru için önemli bir rol oynamaya devam edecek.