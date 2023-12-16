Beylikdüzü’nde şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaç yolda yürüyen kadının üzerine devrildi. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken yaralanan kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü’nde yaşandı. Şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen yaklaşık 15 metre boyundaki ağaç, market alışıverişinden çıkan bir kadının üzerine devrildi. Üzerine ağaç düşen kadın yaralanırken yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Ambulans kafasından yaralanan kadını hastaneye kaldırırken ağacın üzerine düştüğü bir araç da zarar gördü.

Olay sonrası yaşananları anlatan bir vatandaş, “Allah’tan araba vardı yoksa üstüne tam düşerdi. Kafasını yere de çarptı kanama vardı ambulans aldı götürdü" dedi.

Yaşananlar güvenlik kamerasında

Yaşanan olay anı ise bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şiddetli rüzgarın esmesi ardından ağacın kadının ve park halindeki aracın üstüne devrilmesi yer aldı.