T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen, dünyanın en uzun süreli festivalleri arasında yer alan, 100 günde 11 ilde gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin en özel duraklarından biri olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, tüm coşkusuyla devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Kültür Yolu Festivalleri maratonundaki sekizinci durak olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında önceki gün pop müziğinin sevilen sesi Merve Özbey Galataport İstanbul’da sahneye çıktı. Özbey ile aynı saatlerde AKM Türk Telekom Açıkhava Sahnesi’nde Göksel sevenleriyle buluştu. Aynı akşam AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda Rigoletto Mersin DOB Opera rüzgarı esti. Geçtiğimiz sezon Mersin DOB bünyesinde Kenan Korbek rejisiyle gerçekleşen Rigoletto Operası, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında İstanbullu sanatseverlerle biraraya geldi. Victor Hugo'nun psikolojik ve sosyolojik çözümlemelerinin açıkça görüldüğü temsil dakikalarca ayakta alkışlandı.

Grand Pera Emek Sahnesi’nde ise Şef Hakan Şensoy yönetiminde Grand Pera Filarmoni Orkestrası solist Muhammed Yıldırır’a eşlik etti. Klasik, Çigan ve Türk Müziği’ni sentezleyen konser izleyenlere muhteşem bir müzikal deneyim sundu. AKM Tiyatro Salonunda ise Devran-ı Şerif potnişin Mehmet Fatih Çıtlak yönetiminde İstanbul Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu etkinliği tasavvufseverleri büyüledi.

“VECİHİ HÜRKUŞ” TİYATRO SAHNESİNDE

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Tekamül Tiyatrosu’nun sahneye taşıdığı “Vecihi Hürkuş” oyunu önceki akşam Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda izleyicinin beğenisine sunuldu. Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş’un hakkında yazılan oyun, kendisine bağlanan gazi maaşına bile yerli uçak üretimi sevdası yüzünden haciz konan Hürkuş’un anılarını kaleme alırken beyin kanaması geçirmesi ve komaya girmesi gerçeğinden hareketle, koma döneminde hayatının dönüm noktalarının gözlerinin önünden geçişini konu alıyor.

FESTİVALİN RENGİ SERGİLER VE SÖYLEŞİLER

“Kendime Ulaşacağım Ama Hangi Yoldan (I Will Reach Myself But in Which Way?)” sergisi Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Hope Alkazar’da ziyaret edilebiliyor. Kısa ve derin hikayeleriyle, metinle grafiğin, illüstrasyonla karikatürün, gündelik olanla derin tefekkür gerektirenin özgün bir bileşimini ortaya koyan sanatçı Cem Güventürk, sergisinde yazı ve resmi bir araya getirdiği üslubu ile izleyiciye farklı bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Festivalde görsel sanatların yanı sıra konuklarla söyleşiler de dikkat çekiyor. Önceki akşam Soho House İstanbul’da 212 Photography İstanbul’un Bager Akbay ve Deniz İkizler anlatımıyla “Merceksiz Fotoğrafçılık” söyleşisi katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

RAMİ KÜTÜPHANESİ’NDE ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Beyoğlu Kültür Yolu’nda ilgi çeken duraklardan biri de Rami Kütüphanesi... Kütüphanede yetişkinler için “Gelenekten Geleceğe El Sanatları Atölyeleri” gerçekleşiyor. Atölyeler, tesbih yapımı, cam boncuk yapımı, deri işlemeciliği, zeytin çekirdeğinden tesbih yapımı, ebru sanatı, bakır işleme, gümüş eşya işlemeciliği, ney yapımı gibi geniş kapsamlardan oluşuyor. Atölyelere İstanbullular yoğun ilgi gösteriyor.

ÇOCUK ETKİNLİKLERİ SÜRÜYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nde her ilde olduğu gibi İstanbul’da da çocuklar unutulmuyor. Önceki gün AKM Çocuk Sanat Merkezi’nde “Piyano İle Tanışıyorum” ve “Çocuk Arkeologlar Kazıda” etkinlikleri gerçekleşti. Rami Kütüphanesi’nde ise “Ahşap Oyuncak Yapımı”, “Seyret, Keşfet, Üret: Motiflerin Dili” atölye etkinlikleri de gerçekleşti.