30 Ağustos Zafer Bayramı Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli de ‘Ortak Gururla Zafer Yolunda’ sloganıyla gerçekleştirilecek konserlerle kutlanacak. Ünlü sanatçı Oğuzhan Koç Hasköy Sahil’de düzenlenecek konserde Beyoğlululara unutulmaz bir zafer coşkusu yaşatacak.

Beyoğlu Belediyesi, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 102. yıldönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Özgürlüğün, cesaretin ve inancın sembolü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Hasköy Sahil’de adeta bir müzik şöleni gerçekleştirilecek. Hasköy Parkı’nda saat 20.00’de başlayacak kutlamalarda ilk önce DJ Emir Can Saltabaş sahne alacak. Yaklaşık bir saat sürecek olan DJ Performansının ardından ünlü sanatçı Oğuzhan Koç, saat 21.00’da gerçekleştirilecek konserde Beyoğlulularla buluşacak. Vatandaşlar Hasköy Sahil’de birbirinden güzel şarkılarla doyasıya eğlenerek zafer coşkusunu hep birlikte yaşayacaklar.

‘Ortak Gururla Zafer Yolunda’

Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli de ‘Ortak Gururla Zafer Yolunda’ sloganıyla gerçekleştirilecek 30 Ağustos Zafer Bayramı konserleri kapsamında; Beşiktaş Belediyesi Barbaros Meydan’ında Mabel Matiz Konseri, Şişli Belediyesi de Maçka Demokrasi Parkı’nda Fatma Turgut Konseri düzenleyecek. 30 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek olan konserler saat 21.00’da başlayacak.