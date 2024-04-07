Beyoğlu’nda kaçak avlanılmış 3 ton midye ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Şahıslara toplam 52 bin 484 TL para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü görevlileri, Beyoğlu Karaköy iskelesi yakınlarında şüpheli şahısların bir araca 150 çuval olan yaklaşık 3 ton ağırlığında kaçak yollarla avlanılmış midye yüklediğini belirledi. Harekete geçen ekipler H.A. ve S.A. adlı şüphelileri olay yerinde yakaladı. Midyelerin ise canlılığını sürdürebilmesi ve doğal hayata kazandırılabilmesi için yeniden denize döküldüğü öğrenildi. Şüpheli şahıslara toplam 52 bin 484 TL cezai işlem uygulandı.