Sönmez Medya bünyesindeki Bursa Hakimiyet Gazetesi ile AS TV’nin yayınlarına devam etmesinden büyük mutluluk duyduğunu açıklayan Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, “Bu kararla Bursa basını kazandı” dedi.

1974'ten bu yana ofset olarak yayın hayatını sürdüren Bursa Hakimiyet Gazetesi ile 1995 yılından bu yana yayın yapan AS TV’nin Bursa basınının iki önemli kurumu olduğunu ifade eden BGC Başkanı Kolaylı, yerel basın kuruluşlarının demokrasilerin gelişmesine ve halkın haber alma özgürlüğüne önemli katkıda bulunduğuna dikkat çekti.

Bursa Hakimiyet Gazetesi’nin Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 11 Eylül 2024'te 50. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağını, AS TV’nin de 29 yıldır aralıksız yayın yaptığını hatırlatan Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, açıklamasını şöyle tamamladı;

“Daha önce de vurguladığım gibi Bursa basınının okulu olan, yüzlerce meslektaşımızı Bursa basınına kazandıran, binlerce meslektaşımızın da anılarının yaşadığı Sönmez Medya, Bursa için çok önemli bir değerdir. Bu değerli gazetemiz ile AS TV’nin kapatılmayarak yayın yaşamına devam etmesine karar veren Sayın Celal Sönmez’e meslektaşlarım adına teşekkür ediyorum. Bu kararla Bursa basını kazandı.”

Kaynak: İHA