Burhaniye ilçesinde, 34.Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Ören Meydanında çok ayıda sergi açılırken, “Kent Arşivi”de görücüye çıktı. Burhaniye’nin geçmişine ışık tutan belge ve fotoğraflar büyük ilgi gördü.

Burhaniye’de Kent Arşivini ilçeye kazandırmak için çalışmalar devam ederken, çok sayıda eski belge ve eski fotoğraf ta Ören Meydanı’nda sergileniyor. Standın ilgi gördüğünü kaydeden Kent Arşivi sorumlusu Ender Kurt, vatandaşları Kent Arşivine destek olmaya çağırdı. Elinde eski belge ve fotoğraf olanları beklediklerini anlatan Ender Kurt, sosyal medya paylaşımında, ”Nostalji yaşamak istiyorsanız, 34. Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Burhaniye Belediyesi Kent Arşivi olarak açtığımız Burhaniye’nin geçmişine ışık tutan eski belgelerden ve fotoğraflardan oluşan sergimize herkesi bekliyoruz. Girişteki ilk stant, festival boyunca açık olacaktır” dedi. Öte yandan eski fotoğrafları Kent Arşivine bağışlayan Avukat Hasan Ender de; “Ben babama ait fotoğraf arşivini buraya bağışladım. Standı ziyaret eden pek çok insan burada dedesini ve ya bir başka yakınını görmektedir. Herkesi buraya bekliyoruz” dedi.