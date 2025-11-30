Çanakkale’nin Biga ilçesinde ormanlar sonbahar renklerine bürünürken, bu güzel manzara havadan görüntülendi.

Çanakkale’de ormanlar sonbaharın yaşandığı son günlerde eşsiz renk cümbüşüyle mest ediyor. Biga’da ağaçlar, sarı ve yeşilin tonlarına bürünerek gözalıcı bir orman manzarası oluşturuyor. Seyrine tatmin olmayan manzara dron ile görüntülendi.

Biga’nın sonbahar renkleriyle bezeli ormanlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, "Sonbaharın tüm renkleriyle ormanlarımızın güzelliğini yeniden hissediyoruz. Doğa bize hem huzuru hem de korumamız gereken bir emaneti hatırlatıyor. Doğanın bereketi hepimize ilham olsun" dedi.