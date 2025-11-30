Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yağış sonrası kayalık zeminin gevşemesi nedeniyle Yeniköy-Uçmakdere yolu üzerinde kaya parçaları yola yuvarlandı.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yeniköy-Uçmakdere yolu güzergahında sabah saatlerinde etkili olan yağışın ardından kayalık bölgelerde zemin yumuşadı. Gevşeyen kayalıklardan kopan taş ve kaya parçaları karayoluna doğru yuvarlanarak ulaşımı tehlikeye soktu. Sürücüler bölgeden güçlükle geçerken yolun bazı noktalarında kısmi daralmalar yaşandı. Yetkililerin bölgeye yönlendirildiği taşların kaldırılması için çalışma yapıldığı öğrenildi.