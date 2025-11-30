STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Yunus Emre Çapar, Mevlüt Bozok, Servet Bozkurt
KARACABEY BELEDİYESPOR: Taha Ayan, Talha Yünkuş, Abdullah Balıkçı, Berke Özgün, Sedat Cengiz, Abdullah Balıkuv (Fahri Pınar dk.45)( Azat Çakar dk.58), Muhammed Enes Yılmaz, Ökkeş Karaoğlu, Fatih Eren, Atamer Bilgin, İbrahim Can Köse
ŞANLIURFASPOR: Burak Öğür, Burak Can Çamoğlu, Levent Gülen, Berk Yıldız (Turan Çalhanoğlu dk.81), Safa Kınalı (Hasan Hüseyin Acar dk.42), Emircan Altıntaş (Güney Tütüncüoğlu dk.42), Çınar Tarhan, Orhan Nahırcı, Ali Sühan Demirel, Onur Karakabak, Sinan Kurumuş
GOLLER: Güney Tütüncüoğlu (dk.47), Sinan Kurumuş (dk.68)(Şanlıurfaspor), Sedat Cengiz (dk.88)(P)(Karacabey Belediyespor)
SARI KARTLAR: Berke Özgün, Abdullah Balikuv (Karacabey Belediyespor) Orhan Nahırcı, Burak Öğür (Şanlıurfaspor)