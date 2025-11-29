Balıkesir’in Edremit ilçesinde iki gündür aralıksız devam eden sağanak yağış, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Kazdağları’ndan gelen derelerde taşkınlar meydana gelirken, İzmir-Çanakkale Karayolu üzerindeki bazı alt geçitler suyla doldu. Bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Edinilen bilgiye göre, yağışın etkisiyle alt geçitlerde mahsur kalan araçlar vinç yardımıyla kurtarıldı. Belediye, polis ve jandarma ekipleri su baskınlarının yaşandığı bölgelerde geniş güvenlik önlemleri alırken, tıkanan noktalarda suların tahliyesi için yoğun çalışma başlattı.

Şehir merkezinde ise birçok cadde ve sokak su altında kaldı. Vatandaşlar ve sürücüler yağış nedeniyle zor anlar yaşarken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Ayrıca İDA SAR Arama Kurtara Derneği ekipleri de bölgede koşulan İDA Ultra Maratonunda, taşkın yaşanan derelerde görev yaparak sporcuları güvenli alanlara yönlendiriyor.