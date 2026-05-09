Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, geçtiğimiz dönem başlayan ve 65 yaş üstü ile engelli vatandaşlarımızın yararına dolmuş esnafına sağlanan desteği sürdüreceklerini kaydetti.

Mayıs ayı belediye meclis toplantısının ikinci oturumu Başkan Subaşı başkanlığında gerçekleştirilirken, toplantıda dolmuş esnafına müjde niteliğinde haber geldi. 3. gündem maddesi olarak görüşülen konu kapsamında süresi dolan destek paketinin devam edileceği bilgisi verildi. Konu hakkında meclis üyelerine bilgi veren Başkan Subaşı, ''Sizlerin de bildiği gibi ücretsiz seyahat kapsamında yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsü işletmecilerine belediyece gelir desteği yapılması talebi konusunda hukuk komisyonundan gelen konuyu görüşüyoruz. Bu gündem maddesi kapsamında bizler biliyoruz konuyu ancak vatandaşlarımızın da bilmesini kamuoyunun da haberdar olmasını istiyoruz. İlimizde ulaşım hizmeti sağlayan halk dolmuşu esnafına Bilecik Belediyesi olarak 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlarımız yararına daha önce verdiğimiz maddi katkıyı bundan sonra verip vermemeyle ilgili bir konuyu görüşüyoruz şu anda. İlgili komisyonda da oy birliğiyle çıktığı gibi burada da konu anlatıldı. Bilecik Belediyesi olarak dolmuş esnafını bu şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın da bu konuda bilgi sahibi olmasını istiyoruz'' dedi.