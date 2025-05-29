U13 Gençler Ligi dün oynanana ve bugün oynanacak maçlarla başlarken, Bilecik Futbol Akademi lige başarılı bir skorla başladı.

Kurulduğu günden bu yana katıldığı turnuvalardan adından söz ettiren Bilecik Futbol Akademi’nin U13 Futbol Takımı, U13 Gençler Ligi’ne güzel başlangıç yaptı. Bilecik Sentetik Sahada oynana ligin ilk hafta müsabakasında Vezirhanspor ile karşı gelen Bilecik Futbol Akademi’nin U13 Futbol Takımı, ilk yarıda 0-0’lık skorla soyunma odasına gitti. Maçın ikinci yarısına adeta fırtına gibi başlayan Bilecik Futbol Akademi’nin U13 Futbol Takım golcüsü Recep Emin Gergin’in attığı 5 golle maçı 5-0 kazandı.

Maç sonunda Bilecik Futbol Akademi Kulüp Başkanı Yasin Aykol, teknik heyet ve futbolcuları tebrik ederek, bu takımın bu sene ses getireceğini söyledi.