Bilecik’te yapımı tamamlanan Endurobil 365 Ekstrem Park, Enduro ATV Şampiyonası 1. Ayağı’na ev sahipliği yapacak.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ve yönetim kurulu üyeleriyle alanda incelemelerde bulundu. Türkiye’de bir ilke ev sahipliği yapacak olan Bilecik Endurobil 365 Ekstrem Park ile ilgili bilgilendirmeler yapan Vali Aygöl, en büyük ve en zorlu parkur olduğunu belirtti. Vali Aygöl, "Türkiye’de bir ilke ev sahipliği yapmaya hazırlanan Bilecik için çok büyük bir adımdır bu. Burada detaylı çalışmalarımızı tamamladık. Artık Türkiye, Enduro ATV Şampiyonası 1. Ayağı’na hazır" ifadelerini kullandı.

Endurobil 365 Ekstrem Park Alanı, ilk misafirlerini 20-21 Nisan’da ağırlayacak.