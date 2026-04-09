Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Bozbey’in, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbirle görevden uzaklaştırılmasının ardından, Büyükşehir Belediye Meclisi bugün saat 11.00’de toplanarak kenti yönetecek başkan vekilini belirleyecek. Yasa gereği seçim, meclis üyeleri arasından yapılacak. Seçimde AK Parti’nin adayı Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Şahin Biba olurken, Cumhuriyet Halk Partisi ise tepki göstermek amacıyla aday çıkarmama kararı aldı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Öte yandan seçim öncesinde belediye binasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce’nin talimatıyla seçim takibini yapmak isteyen basın mensupları belediye binasına alınmadı. Basın mensupları bina bahçesinde bekletilirken, içeri giriş yapmak isteyenlerin üç ayrı güvenlik noktasından geçirildiği öğrenildi.

Kritik seçim sonucunda belirlenecek başkan vekili, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni geçici süreyle yönetecek.