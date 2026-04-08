Orta Doğu’daki gerilimin yerini ateşkese bırakmasıyla birlikte küresel enerji piyasaları sarsıldı. Petrol fiyatları, ateşkes ilanıyla birlikte bir günde 15 dolar birden değer kaybetti.

Özellikle küresel petrol ticaretinin ana damarı olan Hürmüz Boğazı’nın yeniden işler hale gelmesi, arz endişelerini gidererek fiyatların 100 doların altına sarkmasını sağladı. Bu durum, son dönemde rekor seviyelere ulaşan akaryakıt fiyatları için umut ışığı oldu.

CUMA GÜNÜ TARİHİ İNDİRİM GELİYOR

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da sektör kaynaklarından gelen bilgiler, cuma günü itibarıyla pompalarda tarihi bir geri çekilme yaşanacağını gösteriyor. Gazeteci Olcay Aydilek, tarihin en büyük indiriminin cuma günü geleceğini şu sözlerle aktardı: "Cuma gününden geçerli indirimler belli oldu. Motorine 12,88 TL, benzine 1,05 TL. Bu tutarların, pompa satış fiyatlarına yansıtılması bekleniyor"