Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından, gözler yerine kimin başkan vekili olarak seçileceğine çevrildi.

Meclis çoğunluğunu elinde bulunduran AK Parti, başkan vekilliği için Şahin Biba’yı aday gösterirken, CHP’de ise Yücel Akbulut’un isminin öne çıktığı konuşuluyordu. Ancak CHP Bursa yönetimi, AK Parti’nin aday göstermesine tepki olarak başkan vekilliği seçiminde aday çıkarmama kararı aldı.

Bu durumda bugün saat 11.00 de yapılacak olan başkan vekilliği seçiminde AK Parti'nin adayı Şahin Biba'nın tek aday olması bekleniyor. Ancak CHP'nin tepki hamlesi sonrasında AK Parti tarafından bir hamle gelip gelmeyeceği gün içerisinde belli olacak.