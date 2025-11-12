U14 Gençler Ligi 6’ıncı haftasında oynan 5 müsabakada toplamda 25 gol atılırken, 2 maçı ev sahibi, 2 maçı deplasman takımları kazanırken, 1 maçta berabere sonuçlandı. Haftanın en önemli maçın olan Bilecik derbisinde Bilecik Futbol Akademispor, 1299 Bilecik Futbol Kulübü ’a 4-2 kaybetti. Lig lideri Vitraspor, Söğütspor deplasmanından 8-0’lık skorla dönerken, 1963 Başakspor kendi evinde Vezirhanspor’u 5-0 yendi. Bozüyük derbisinde 4 Eylülspor ile Güneşspor -1’lik skorla sahadan ayrıldı. Haftanın son maçında Bozüyükspor kendi evinde Osmanelispor’a 3-1 mağlup oldu. Ligde 6’da 6 yapan Vitraspor 18 puanla liderliği sürdürürken, 16 puanlı 1299 Bilecik Futbol Kulübü ikinci 10’ar puanlı Bilecik Futbol Akademispor, 4 Eylülspor ve Osmanelispor lideri takip etti.

Ligin 7’inci haftasında bugün Vitraspor-Güneşspor, 1299 Bilecik Futbol Kulübü-Söğütspor, Vezirhanspor- Bilecik Futbol Akademispor, Osmanelispor-1963 Başakspor ve 4 Eylülspor-Bozüyükspor maçları oynanacak.