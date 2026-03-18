Edirne'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Yüzme Müsabakalarında 100 metre kurbağalama branşında 3'üncü olan Bilecikli sporcu Ali Çınar Bilgin, antrenörü Uğur Özdemir ile birlikte Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ile bir araya geldi. Başarılı sporcu elde ettiği derecenin ardından önemli bir başarıya daha imza attı. Ali Çınar Bilgin, aynı zamanda Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) barajı ile Milli Takım seçme barajını geçerek 17-19 Nisan tarihlerinde Edirne'de gerçekleştirilecek Yıldız Milli Takım Seçme Müsabakalarında Bilecik'i temsil etmeye hak kazandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, 'Sporcumuz Ali Çınar Bilgin'i ve antrenörümüz Uğur Özdemir'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum' dedi.