Bilecik Valisi Şefik Aygöl’ün eşi Nazlı Aygöl, ‘Koruyucu Aile’ tanıtım programına kentte 9 bin 206 çocuk sıcak yuvasına kavuştuğunu söyledi.

Nazlı Aygöl, Bozüyük Halk Eğitim Merkezinde Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Koruyucu Aile’ tanıtım programına katıldı. Nazlı Aygöl Çocuk Evleri Sitesi’nde sıcak bir yuvaya sahip olmak için koruyucu aile hizmetinin tanıtımının önemine değinerek, "Koruyucu aile teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması amaçlandı. Her çocuğun adımlarına eşlik edecek sevgi ve güven dolu bir aile ile yaşama hakkı vardır. Bu kapsamda 9 bin 206 çocuğumuz sıcak yuvasına kavuşmuştur" dedi.