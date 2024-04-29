Bilecik’te seyir halinde devrilen kamyonet bir anda alev alırken, yangın korku dolu gözlerle izlendi.

Alınan bilgilere göre; dün akşam saatlerin, Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Hilmi Mercimekoğlu Caddesi üzerinde seyir halindeki 11 AKK 819 plakalı araç, sürücüsünün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza sonrası araç bir anda alev alan araç, itfaiye ekipleri anında müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.