Bilecik’te düzensiz göç ve kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında umuma açık işyerlerinde geniş çaplı denetim gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, düzensiz göç, kayıt dışı istihdam ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında "Huzur uygulaması" gerçekleştirildi. Uygulamaya, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) denetmenleri de katılım sağladı. Kent genelinde eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde umuma açık işyerleri tek tek kontrol edildi. Yapılan uygulamalarda çalışanların kimlik sorgulamaları yapılarak, çalışma izinleri ve yasal durumları incelendi. Denetimlerde kayıt dışı istihdamın önlenmesi, yabancı uyruklu şahısların yasal statülerinin tespiti ve olası insan ticareti vakalarının engellenmesi amaçlandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Düzensiz göç ve kayıt dışı istihdama yönelik denetimlerimiz aralıksız sürecek" dedi.