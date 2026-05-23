Olay, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, aracıyla yolun ters istikametine girerek ilerlemeye başladı. Trafikte seyreden diğer sürücüler büyük panik yaşarken, bazı araçlar olası kazayı önlemek için yavaşlayıp manevra yaptı.

Dakikalarca ters yönde ilerleyen araç sürücüsü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polis ekiplerinin, görüntüler üzerinden sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattığı öğrenildi