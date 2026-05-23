CHP’nin 38. Olağan Kurultayı, mahkeme kararıyla geçersiz ilan edildi. “Mutlak butlan” kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden partinin başına geçmesi için görevlendirildiği belirtildi. Özgür Özel ve ekibi ise kararı kabul etmediklerini açıklayarak genel merkezde nöbete başladı.

ÖZGÜR ÖZEL YÖNETİMİNDEKİ TÜM KARARLAR GEÇERSİZ SAYILDI

'Mutlak butlan' kararı bir anda tüm Türkiye'nin gündemine otururken; alınan kararla birlikte Özgür Özel yönetiminin, 5 Kasım 2023'ten bu yana aldığı tüm kararlar geçersiz sayılmış oldu.

YENİ TARTIŞMA: YEREL SEÇİMLER DE Mİ GEÇERSİZ?

Söz konusu karar ise yeni bir tartışmayı ortaya koydu: 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimler ne olacak?

Bu konuyla ilgili en çarpıcı açıklama ise gazeteci Fatih Altyalı'dan geldi. 'Mutlak Butlan' kararıyla ilgili YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

"En büyük karmaşayı söyleyeyim. Şimdi sen 'mutlak butlan' kararı aldın. Butlan kararı ne demek? O tarihten sonra CHP içerisinde yapılmış bütün işlemler geçersiz. 5 Kasım'dan işte 22 Mayıs'a kadar yapılmış bütün işlemler geçersiz.

Yerel seçim ne olacak peki? Yerel seçimde bir sürü aday gösterdi genel merkez ve bu adayların kimi kazandı, kimi kaybetti. Kazananlar ne olacak şimdi mesela? Bir bela değil mi?

"KİMSENİN BİR FİKRİ YOK"

Bu konuda kimsenin fikri yok. Bu karar alanların da bununla ilgili bir fikri yok büyük ihtimalle. Şimdi o nasıl olacak? Ben birkaç hukuk profesörünü aradım akşam saatlerinde. Hiçbirinden tatminkar bir yanıt alamadım yani. Çünkü rastlanmış bir şey değil. Normal de onun da geçersiz olması lazım. E şimdi bir mahkeme kararla halkı oyunda yok mu saymış olacağız? O yüzden saçma sapan bir durum ortaya çıkıyor o açıdan da."

CANLI YAYINDA AKTARDI, OLAY İDDİA!

Altaylı'nın bu çıkışı sonrası 'yerel seçim' gündemi bir anda kulislerde konuşulmaya başlandı. Ankara gündemi hareketlenirken, en çarpıcı haber ise canlı yayın sırasında geldi.

YSK'YA 'YEREL SEÇİMLER İPTAL OLSUN' BAŞVURUSU

TGRT Haber'deki canlı yayında değerlendirmelerde bulunan gazeteci Hasan Basri Akdemir, yayın sırasında gündem yaratacak bir haberi paylaştı. Akdemir'in yayında aktardığı habere göre; 31 Mart 2024 yılında gerçekleşen yerel seçimlerin iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK)'ya başvuru yapıldı.