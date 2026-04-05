Bilecik'te huzurevi sakinleri, 'Yaşlılara Saygı Haftası' kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı huzurevinde kalan vatandaşlar, 'Yaşlılara Saygı Haftası' dolayısıyla Sınav Koleji öğrencileri ve öğretmenleriyle buluştu. Gerçekleştirilen programda öğrenciler, huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenerek sohbet etti. Samimi anların yaşandığı etkinlikte, miniklerin neşesi huzurevi sakinlerine moral olurken, duygu dolu anlar da yaşandı. Etkinlik kapsamında öğrencilerin sergilediği içten davranışlar ve sıcak iletişim, büyüklerin yüzünde tebessüm oluşturdu. Programın, kuşaklar arası bağların güçlendirilmesine katkı sağladığı ifade edildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, 'Sempatik ve içten halleriyle büyüklerimizin gönlüne dokunan minik misafirlerimize bu anlamlı ziyaretleri için teşekkür ediyoruz' dedi.