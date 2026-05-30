Olay, dün Esenyurt Fatih Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmayan bir kadın, kocasının kendisini aldattığı düşüncesiyle işe giderken takip etti. Yan dükkanda çalışan genç bir kızı gören gözü dönmüş kadın dükkana giderek "Kocamla beni mi aldatıyorsun" diyerek tartışma başlattı.

Genç kız kadına "Kocanı tanımıyorum" dese de kadın inanmadı. Yanında 4-5 yaşlarındaki kız çocuğuyla birlikte dükkandan ayrılan kadın, bir süre sonra bıçakla işyerine geri geldi. Bu sefer genç kıza bıçakla saldıran kadın kapının önündeki çocuğuna aldırmadan ortalığı kan gölüne çevirdi. 3 yerinden bıçaklanan genç kızın yardım çığlıklarına çevreden bir esnaf koşarken, kanlar içindeki kızı hastaneye götürdü. Olay yerine gelen koca karısını sakinleştirmeye çalışırken, kadın bu seferde kocasını tokatlamaya başladı. Genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, saldırgan kadın polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.