Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Ahmet köyü ile Bilecik merkeze bağlı Şükraniye köyleri kırsalı arasında çıkan orman yangınını ekiplerin havadan ve karadan üç saatlik çalışmasıyla söndürüldü.Sedat CEYLAN / Pazaryeri GÜNDEM (BİLECİK İGFA)

Yangın çıktığı bölgeye Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi İtfaiye ekipleri iş makinaları, Pazaryeri Orman İşletme Şefliği ve Bilecik Orman Bölge ekipleri sevk edilirken yangına Helikopterle havadan destek verdi.

10 hektar alanda etkili olan orman yangını tamamen söndürülürken, yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.