Bilecik’te arılarda görülen ‘varroa’ parazitiyle topyekûn mücadele başlatıldı.

Vali Şefik Aygöl, arıcıların en büyük problemlerinden biri olan ‘varroa’ dış parazitine karşı ilaç dağıtım programına katıldı. Vali Şefik Aygöl, 3 yıldır yürütülen ilaç dağıtım programında bu yılki veriler açıklayarak, "Bu yıl Bilecik genelinde 232 araç 7 bin kutu duman (amitraz) türü varroa ilacı dağıtımı yapılacak olup, il genelinde kullanılacak ilaç miktarının yüzde 50’si proje tarafından karşılanması takdirinde 48 bin kilogram bal artışı hedefleniyor. İlaç ve kovan dağıtım projeleri ile ilimizde kovan sayısı 10 bin 800 adetten, 2024 yılı itibariyle 24 bin adet kovana çıkarılmıştır" dedi.