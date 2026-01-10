Kartepe'de yetişkinler için hazırlanan kültür-sanat programında 'Anlat Bakalım' adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Trajikomik ve duygusal sahneleriyle izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Kartepe Belediyesi'nin yetişkinlere yönelik hazırlanan kültür-sanat takviminin bu haftaki konuğu, merakla beklenen 'Anlat Bakalım' adlı tiyatro oyunu oldu. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleşen gösterime, Kartepeli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 'Duygu yüklü bir mafya komedisi' temasıyla sahneye taşınan 'Anlat Bakalım' tiyatro oyunu, alışılmışın dışındaki senaryosuyla fark oluşturdu. İzleyiciler, trajikomik olaylar silsilesini izlerken bir yandan kahkahalar atarken, oyunun dramatik sahnelerinde ise duygu yüklü anlar yaşandı.

Sahne tasarımı ve oyuncuların yüksek enerjili performansı, oyunun sonunda ayakta alkışlandı. Katılımcılar, Anlat Bakalım tiyatro oyununun hem eğlendiren hem de düşündüren yapısıyla sezonun en dikkat çekici oyunlarından biri olduğunu belirtti. Kartepe Belediyesi'nin tiyatro ve benzeri etkinlikleri sezon boyunca hız kesmeden devam edecek.