Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde uzun yıllardır beklenen doğalgaz projesinde saha çalışmaları resmen başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2026 yılı yatırım programına alınan proje çerçecesinde, doğalgaz firması teknik ekipleri ilçede inceleme ve altyapı çalışmalarına başladı.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, doğalgaz projesinin ilçenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, 'İlçemizin uzun yıllardır beklediği doğalgaz projesinde saha çalışmaları resmen başlamıştır. İnşallah en kısa sürede evlerimiz doğalgazla ısınacak' dedi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Demirköy'de konut ve iş yerlerinin doğalgaza kavuşması hedefleniyor.