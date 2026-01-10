Kocaeli'de yeni yılın ilk söyleşi ve atölye etkinliğinde ebru sanatının usta ismi Hikmet Barutçugil sanatseverlerle buluşacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Seka Sanat İhtisas Merkezi, 2026 yılının ilk atölye etkinliğini pazar günü gerçekleştirecek. Türkiye'nin yetiştirdiği önemli ebru sanatçılarından Hikmet Barutçugil, engin bilgisi ile sanatseverle buluşacak. Sanatçı, atölye çalışması öncesinde 'Ebrunun Dinamizmi' adlı söyleşi gerçekleştirecek. Seka Sanat İhtisas Merkezi'nde gerçekleştirilecek söyleşi, saat 14.00'te başlayacak. Barutçugil; ebrunun derin ve hareketli dünyasına yönelik söyleşinde kendi eserlerinden örnekler sunacak. Söyleşiye katılmak isteyen vatandaşlar ebelediye.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden başvuru yapabilecek.