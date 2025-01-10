Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, dönemin İmar Müdürlüğünde görevli Sevinç Ayşe Argun ve fenni mesuller Ayhan Gedik ile Haluk Koç’a, "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 21 yıl hapis cezası verdi.

Müteahhitlere 8 Yıl Hapis Cezası

Bilge Sitesi’nin müteahhitleri Mustafa İpek ve Faruk Pilge ise "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet verme" suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dava kapsamında yargılanan eski belediye çalışanları Hülya İnan ve Mustafa Nalbant ise beraat etti.

Deprem Davalarında Bir İlk

Karar, deprem davalarında bir kamu görevlisine verilen en ağır cezalardan biri olarak kayda geçti. Depremde hayatını kaybedenlerin aileleri, duruşma boyunca sanıklardan şikayetçi olduklarını dile getirdi. Sanıklar ise suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Ne Olmuştu?

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Osmaniye’deki Bilge Sitesi tamamen yıkılmış, 105 kişi yaşamını yitirmiş ve 6 kişi yaralanmıştı. Yıkımla ilgili müteahhitler ve dönemin belediye yetkilileri hakkında dava açılmış, sanıklar ihmal ve sorumlulukları nedeniyle yargılanmıştı.

Mahkeme, dönemin İmar Müdürü ve Belediye Başkanı Kadir Kara ile diğer sorumluların cezalandırılmasına hükmederek tarihi bir karara imza attı.