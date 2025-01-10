İlçemizi Bölgesel Amatör Lig de temsil eden Bursa Doğugücüspor kulübünü antrenmanda ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu. İnegöl Bitlisliler Kültür ve yardımlaşma Derneği Başkanı Sayın Metin İbiş şu açıklamalarda bulundu.

"Biz Bitlisliler Derneği olarak sadece sosyal alanlara hizmet etmiyoruz. Bunun yanında sporun ve sporcunun daima yanında bulunarak onlara destek olma yolunda devamlı istişare halinde oluyoruz. Ülkemizin ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiği bu dönem malum spor kulüplerinide ekonomik anlamda zor bir duruma getirdi. Yaptığımız kulüp ziyaretleri ile moral ve motivasyon olarak yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Önümüzdeki hafta başlayacak Bölgesel Amatör Lig ikinci yarının ilk maçında Doğugücüspor takımına başarılar diliyorum" diye açıklamalarda bulundu.