Yalıtım ile yazın soğutma ve kışın ısınma amaçlı enerji tüketimini azaltmak mümkün olabiliyor. Yalıtım çözümleri, binalarda her mevsim dengeli bir ısıl konfor sunmanın yanı sıra enerji tasarrufu da sağlıyor. Yönetmeliklere uygun yapılan yalıtım ile bir bina, yalıtımsız binaya göre yüzde 60’ın üzerinde enerji tasarrufu sağlıyor.

Dış cephelerden teraslara, boru hatlarından çatılara kadar tüm alanlar için geliştirilen yalıtım çözümleri, binalarda her mevsim dengeli bir ısıl konfor sunmanın yanı sıra enerji tasarrufu da sağlıyor. Yönetmeliklere uygun yapılan yalıtım ile bir bina, yüzde 60’ın üzerinde enerji tasarrufu sağlayabiliyor. Türkiye’nin önde gelen yalıtım üreticilerinden İzocam, verimli iklimlendirme ve havalandırma sağlamak için bütünsel yalıtım teknolojilerini tüketiciyle buluşturuyor.

Yalıtımın, ısı kazançları ve ısı kayıplarıyla beraber tesisatı da içine alacak şekilde binanın tümünü ilgilendiren sistemler bütünü olduğunu belirten İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, “Yalıtım temelde başlayan ve çatıya kadar devam eden bir işlemdir. Kış ayları kadar yaz aylarını da konforlu geçirmek için binaların çatı ve duvarlarının yalıtımlı olması şarttır. Yalıtım ile yazın soğutma ve kışın ısınma amaçlı enerji tüketimini azaltmak mümkündür. Soğuk kış günlerinde ısınma maliyetini minimuma indiren yalıtım, bunaltıcı yaz aylarında da klima kullanımından kaynaklı enerji sarfiyatından tasarruf etmemizi sağlamaktadır. Doğru yalıtım malzemesi, doğru kalınlık ve doğru uygulama ile yalıtım yapmak, bina ömrü boyunca en iyi getiriyi ve en yüksek konforu sağlayacaktır. Sadece yönetmeliklere uygun yapılan yalıtım ile bir bina, yalıtımsız bir binaya göre yüzde 60’ın üzerinde enerji tasarrufu sağlamaktadır. Isıtma, soğutma, aydınlatma ve diğer tüketimleri için çok düşük miktarda enerjiye ihtiyaç duyan Neredeyse Sıfır Enerjili Bina (NSEB) konsepti ile ise çok yüksek enerji verimliliği elde edilebilmekte ve yalıtımsız bir binaya göre ortalama yüzde 90 daha az enerji tüketimi mümkün olabilmektedir. Enerjide aşırı dışa bağlılığı azaltmanın yolu da yalıtımdan geçmektedir. Doğru yalıtım uygulamaları sayesinde enerji giderleri azalırken, buna bağlı olarak karbon salınımları da önemli ölçüde düşmektedir” diye konuştu.

Şirketin iklimlendirme için yenilikçi çözümleri

Yüksek ısı yalıtımı özellikleriyle öne çıkan ürünler, dış cephelerden teraslara, boru hatlarından çatılarına kadar tüm alanlarda bütünsel yalıtıma imkan tanıyor. İzocamflex Levha, İzocam Manto Taşyünü, İzocam Teras Çatı Levhası ve İzocam Tekiz Solar Çatı Paneli firmanın yaz-kış dengeli ve etkili ısıl konfor sunan yalıtım çözümleri arasında yer alıyor.